فون دير لاين تعلن عن 3 مليار يورو لمساعدة اللاجئين في تركيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن استعداد الاتحاد تقديم مبلغ ثلاثة مليارات يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في تركيا حتى عام 2024.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته فون دير لاين بالاشتراك مع رئيس الاتحاد شارل ميشل، ورئيس الوزراء البرتغالي، الذي تراس بلاده الدورة الحالية من الاتحاد، أنطونيو كوستا بعد انتهاء اعمال القمة الأوروبية يومي 24-25 الشهر الحالي.

وأشارت فون دير لاين إلى أن هذه الأموال ستصرف لتأمين آفاق اقتصادية واجتماعية للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية منذ عقد من الزمن، موضحة أن الاتحاد سيقدم أيضاً مبلغ 2,2 مليار يورو لكل من الأردن ولبنان اللذان يستقبلان أيضاً أعداداً كبيرة من اللاجئين.

هذا ومن المقرر أن تًصرف هذه الأموال من موازنة الاتحاد، كما “دعونا الدول الأعضاء لتقديم أموال إضافية”، وفق كلام فون دير لاين.

وأوضحت أن العمل سيجري حالياً على إعداد اللوائح القانونية اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.

أما بشأن العلاقات مع تركيا، أكدت رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي أن الاتحاد لاحظ خفضاً للتصعيد في شرق المتوسط، واستمراراً للمحادثات بين أنقرة واليونان، “ولكن الأمور بالنسبة لحل وضع جزيرة قبرص لا تتقدم وهذا محبط”، وفق تعبيرها.

ويشترط الأوروبيون أن تلعب تركيا دوراً ايجابياً في حل مشاكل المنطقة وتحسين حالة حقوق الإنسان داخلياً لإتاحة الفرصة لمزيد من التقدم باتجاه علاقات بناءة مع الاتحاد.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يعمل منذ عدة أشهر مع الأتراك حول مسائل تتعلق بالعلاقات التجارية البينية.