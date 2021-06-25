دراغي يعلن دعمه لقمة مع بوتين ولكن على المستوى الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أنه كان على علم مسبق بالمبادرة الألمانية-الفرنسية لعقد لقاء قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكنه رفض، خلال مؤتمر صحفي بعد نهاية القمة الاوروبية، الرد على سؤال بشأن إمكانية إنضمام إيطاليا إلى القمة المقترحة في حال إصرار باريس وبرلين على عقدها.

وقال دراغي في هذا الصدد، “النقاش كان طويلا وشائكا، لأنها (القمة مع روسيا) كانت مفاجأة للكثيرين”. وأعلن أنه يدعم إنعقاد القمة مع روسيا، كونها “لاعبا سياسيا وإقتصاديا مهما” لا يمكن تجاهله، والحديث مع موسكو “بشفافية ووضوح”، ولكن “بصيغة كاملة على مستوى الاتحاد الاوروبي”.

وأردف رئيس الوزراء الايطالي: “يجب أن تفخر دول الاتحاد الأوروبي بإظهار القوة عندما تتحدث جميعها وبصوت واحد”.

واشار إلى أن مقترح القمة وضع جانبا على الاقل في الوقت الراهن، لا سيما بسبب رفض دول بالشمال الاوروبي ودول أخرى ذات “حساسية مختلفة” بسبب القرب الجغرافي من روسيا.