زعماء الاتحاد: تصميم على الدفاع عن القيم والمبادئ الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – شدد رؤساء مؤسسات وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عزمهم الاستمرار في الدفاع عن القيم والمبادئ الأوروبية والعمل لإعلاء شأنها داخل حدودهم وخارجها.

جاء هذا الموقف في إطار ردود الفعل الأوروبية الغاضبة والرافضة للقانون الذي سنته هنغاريا مؤخراً والقاضي بمنع وتجريم وصول المعلومات عن المثلية والميول الجنسية الى القصّر.

وحول هذا الأمر، اكد كل من رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل، رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين، ورئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد، على ضرورة عدم السكوت عن انتهاكات بودابست للقيم الأوروبية واستخدام كل الأدوات القانونية لمنع ذلك.

ووصف رئيس المجلس الاوروبي النقاش الذي دار بين الزعماء على مدى يومين حول هذا الموضوع بـ”الضروري” لتذكير الجميع بألا تنازل عن قيم الاتحاد، حيث “كان نقاشاً حاداً، قاسياً، مليئاً بالانفعالات”، وفق تعبيره.

ويتعلق الأمر بحسب الأوروبيين باحترام مبادئ أساسية قام عليها التكتل الموحد تتمحور حول سيادة القانون، الديمقراطية، احترام الحقوق والحريات وعدم التمييز بين المواطنين على أساس العرق، الدين أو التوجهات الجنسية.

وحرص ميشيل على التأكيد بأن القوانين الأوروبية المنصوص عنها في الاتحاد تعلو على القوانين الوضعية للدول الأعضاء.

أما رئيس الوزراء البرتغالي، فقد عبر عن قناعته بأن الاتحاد لن يقبل بوجود أشخاص في داخله لا يحترمون مبادئه، فـ”لا احد مجبر على البقاء في الاتحاد”، كما قال.

أما رئيسة المفوضية فقد أكدت أنها بدأت فعلاً باتخاذ التدابير القانونية المنصوص عنها بموجب المادة 2 من المعاهدات الأوروبية، معلنة أنها “بعثت برسالة للسلطات الهنغارية حول القانون” المذكور، وقالت “نحن ننتظر ردهم وعلى هذا الأساس سنكمل إجراءاتنا القانونية”.

وكانت فون دير لاين وصفت القانون الهنغاري بـ”العار” والذي يحمل تمييزاً واضحاً بحق أقلية من المواطنين.