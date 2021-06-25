دراغي يستبعد إقرار وكالة الادوية الاوروبية استخدام سبوتنيك V واللقاحات الصينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- استبعد رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي حصول لقاح (سبوتنيك V) المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الضوء الاخضر من وكالة الادوية الاوروبية (EMA)، كما وصف اللقحات الصينية بـ”غير الملائمة” للقضاء على إنتشار الفيروس.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي الجمعة بعد نهاية القمة الاوروبية في بروكسل، في المجلس الأوروبي “ركزنا على أنواع اللقاحات المختلفة المستخدمة. وكانت النتيجة أن لقاح سبوتنيك الروسي لم ينجح بعد في الحصول على موافقة EMA وربما لن يحصل عليها أبدًا”. وأشار إلى أن اللقاحات الصينية أثبتت أنها “ليست ملائمة”، مستدلا بـ”تجربة تشيلي في التعامل مع الوباء”.