دراغي: من السابق لأوانه التوصل لإتفاق أوروبي بشان إعادة توطين اللاجئين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- نفى رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي أنه سعى خلال القمة الاوروبية، التي انتهت اليوم، للتوصل إلى إتفاق يقضي بإعادة توطين اللاجئين الوافدين الى بلاده في دول أوروبية أخرى.

وقال دراغي في مؤتمر صحفي بعد نهاية القمة في بروكسل، في المجلس الأوروبي اليوم “لم يكن هدفي الحصول على اتفاق بشأن إعادة التوطين”، لأن “تجربتي في الأسابيع الماضية أخبرتني أنه سيكون سابقًا لأوانه التوصل إلى اتفاق مناسب لنا”.

وأوضح “من الممكن التوصل إلى اتفاق في أي لحظة، لكن يجب أن يكون اتفاقًا مناسبًا ويخدم المصلحة الإيطالية. علاوة على ذلك فإن اتفاق يقوم على أساس إلزامي بإعادة التوزيع أو إعادة التوطين لن يتم قبوله في الوقت الراهن. ربما يمكن التوصل إلى إتفاق ثنائي أو ثلاثي”، ولكن ليس على مستوى الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس الوزراء الايطالي: “هدفنا اليوم هو الحصول على مشاركة كبيرة وواسعة من الاتحاد الأوروبي في شمال إفريقيا، ووسط إفريقيا: ليس فقط في تركيا”، في إشارة الى الاتفاق مع أنقرة، “ولكن أيضًا في هذه البلدان، ليبيا أولا وقبل كل شيء”.

وأكد دراغي على أن نص البيان الختامي للقمة بشأن البعد الخارجي لقضية الهجرة أظهر “إلتزاما كبيرا للغاية”، وقال: “أوروبا بحاجة إلى التعامل مع المسألة بانسجام إن أمكن، ولكن دون استبعاد اتفاقات بين الدول”.