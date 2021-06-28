بينيت والسيسي يبحثان وقف إطلاق النار بغزة ويلتقيان قريبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اتصال هاتفي اليوم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واتفقا على اللقاء قريبا.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “أجرى رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي هنأه على توليه منصبه”. وأشار إلى أن “الزعيمان بحثا مختلف القضايا الثنائية والاقليمية والدولية”.

وقال إن “الزعيمين أشادا بمعاهدة السلام بين البلدين التي تم إنجازها برعاية الولايات المتحدة وبوساطتها حيث تشكل هذه المعاهدة حجر الأساس في استقرار الشرق الاوسط على مدار أكثر من أربعة عقود”.

وأضاف: “شكر رئيس الوزراء بينيت الرئيس المصري على الدور المهم الذي تلعبه بلاده في تعزيز الاستقرار والامن والسلام في المنطقة، وعلى الجهود التي تبذلها مصر في دورها كوسيط في الملف الفلسطيني، خصوصا على محاولاتها لإيجاد حل لقضية الاسرى والمفقودين الإسرائيليين”.

وذكر أن “الرئيس المصري شدد على ضرورة تثبيت وقف اطلاق النار في قطاع غزّة، بغية تحسين أوضاع سكان القطاع المادية والإنسانية. كما أشار إلى ضرورة استئناف عملية السلام”.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “بحث الزعيمان أهمية تعزيز التعاون بين مصر واسرائيل على الصعيد الاقتصادي والتجاري والمدني واتفقا على العمل على عقد لقاء بينهما قريباً”.