إيطاليا تعلن حقن 50 مليون جرعة في حملة التطعيم ضد كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن وزير الصحة في الحكومة الايطالية، روبرتو سبيرانتسا أن حملة التطعيم الوطنية ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستتخطى اليوم الخمسين مليون جرعة.

وقال الوزير في تصريح صحفي “ضد كوفيد نحن أقوى. لدينا سلاح آخر هو سلاح اللقاح واليوم ستتجاوز إيطاليا على الأرجح الخمسين مليون جرعة معطاة”.

وأشار إلى أن تحول كل المقاطعات الإيطالية إلى مناطق مصنفة بيضاء هو أمر “وثيق الصلة” بمسار حملة التطعيم الوطنية، وقال: “علينا الإصرار على الحملة لأنه حتى مع متحورات الفيروس، فإن السلاح الحقيقي الذي نملكه هو التطعيم”.

وقال “كان لدينا أكثر من 30 ألف مريض بالوباء طريحي المستشفيات واليوم لدينا 1700 فقط في جميع أنحاء إيطاليا. وفي وحدات العناية المركزة كان هناك 3800 مريض واليوم عددهم أقل من 300. وهذا يعني تراجعا بنسبة تزيد عن 90% وحالة أفضل بكثير عما كانت عليه في الأسابيع الماضية”. إلا أنه أضاف “لكن أكرر لم نفز بعد بالمعركة وما زلنا بحاجة الى الحذر والعمل بتدرج”.