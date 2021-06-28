عسكري إيطالي سابق: على الغرب الاعتراف بخطأ الاستهانة بالإرهاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب عسكري إيطالي سابق عن “الأمل بأن يكون هناك اعترافاً بالذنب من جانب الدول الغربية التي أخطأت في تحركها ضد تهديد الإرهاب”.

وفي تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإثنين حول القمة الوزارية لدول التحالف المناهض لتنظيم (داعش) المنعقدة في روما اليوم، أضاف القائد السابق لقيادة العمليات المشتركة العليا، الجنرال ماركو بيرتوليني، أن “هناك حاجة لالتزام أكبر في سورية وفي منطقة الساحل الأفريقي ضد الإرهاب”.

ولفت الجنرال بيرتوليني إلى أن “التحدي ضد داعش عالمي، يتطلب بالتأكيد مشاطرة مشتركة ومراجعة بعض السياسات التي تتبناها الدول الغربية، مع الإشارة بشكل خاص إلى سورية”، التي رأى فيها على وجه التحديد “ازدواجية في معايير الدول الغربية”، الأمر الذي “أدى إلى توسع تنظيم (الدولة الإسلامية) فيها”، والذي “بالإضافة إلى تدميره بلداً كاملاً، لا يزال يشكل تهديدا كبيراً”.

وأوضح العسكري أن “محاربة تنظيم (داعش) في سورية تعني دعم (الرئيس بشار) الأسد، وهذا ما لم ترغب الدول الغربية بالقيام به”، لافتا إلى أن “داعش لم يعد مجرد دولة إسلامية في العراق والشرق الأوسط”، في إشارة إلى الوضع في منطقتي القرن الأفريقي والساحل، حيث “يشكل تنظيم الدولة الإسلامية حقيقة منتشرة وخطيرة للغاية”.

ووفقاً للقائد السابق للقيادة العملياتية المشتركة العليا، فإن “دليلاً آخر على الخيارات الخاطئة من جانب الغرب، هو أفغانستان التي ذهبنا إليها بحجة فرض النموذج الغربي” للديمقراطية، بينما “توجّب علينا التدخل عسكرياً هناك بالتأكيد”. واختتم بالقول “لكن تمت الاستهانة بصمود حركة (طالبان) وتجذرها في المجتمع”.