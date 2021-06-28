حقوق الانسان والحرية الدينية في الصين محور لقاءات بلينكن في الفاتيكان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-استعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم مع وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، وأمين سر الدولة للعلاقات مع الدول المطران پاول ريتشارد غالاغر، قضايا تتعلق بـ”حقوق الإنسان والحرية الدينية في الصين”.

ووفق المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، فإنه تم أيضا التأكيد خلال اللقاء “الالتزام المشترك بتعزيز الحرية الدينية ومكافحة الاتجار بالبشر”.

وقد استقبل البابا في وقت لاحق رئيس الدبلوماسية الامريكية في لقاء سادته “أجواء ودية”، حسبما صرح مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي ماتيو بروني. وأشار إلى أن اللقاء قد استمر حوالي 40 دقيقة و”شكل فرصة للأب الأقدس للتذكير بزيارته الرسولية إلى الولايات المتحدة سنة 2015 والإعراب عن مشاعر المحبة والاهتمام إزاء الشعب الأمريكي”.