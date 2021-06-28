دي مايو: لا مقارنة للشراكة التجارية مع الصين بعلاقاتنا الأورو-أطلسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إلى عدم المقارنة بين الشراكة التجارية القوية بين روما وبكين وانتماء بلاده للتحالف الأورو-أطلسي.

وقال دي مايو اليوم الاثنين، ردًا على سؤال خلال المؤتمر الصحفي في نهاية الاجتماع الوزاري للتحالف المناهض لداعش، “الصين شريك تجاري قوي لإيطاليا”، ولكن “العلاقات التاريخية التي تربط روما ببكين لا يمكن مقارنتها ولا الزج بها على الإطلاق في التحالفات التي تربط بلادنا بالولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي”.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد أعرب لنظيره الإيطالي في مكالمة هاتفية جرت الأسبوع الماضي عن الامل بأن تقدم إيطاليا “دورا بناء” بشأن “التزام الجانب الأوروبي بالاستقلال الذاتي الاستراتيجي، وممارسة التعددية الحقيقية، وتعزيز الاستقرار والتنمية طويلة الأجل للعلاقات بين الصين وأوروبا”.