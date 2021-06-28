دي مايو: لا يمكن لأي دولة العمل بمفردها في الحرب على الإرهاب العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو إلى أنه “ليس هناك دولة بوسعها العمل بمفردها” في مجال الحرب ضد الإرهاب على المستوى العالمي.

وشدد دي مايو، في أعقاب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الذي ترأسه في روما مع نظيره الأمريكي انتوني بلينكن، على “الاستراتيجية المطلقة” للتعاون بين روما وواشنطن في هذا المجال.

ورأى دي مايو أن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي انعقد اليوم تزامنا مع “مخاوف مرتفعة” من احتمال أن يعيد تنظيم داعش تقوية نفسه، وهذا “يدفعنا إلى عدم التخلي عن حذرنا” والحاجة إلى “زيادة التزام التحالف والمجالات التي ينبغي التحرك فيها”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي قد أعلن أن مقترح تكوين “مجموعة عمل” خاصة بإفريقيا داخل التحالف الدولي قد وجد دعما من الإدارة الامريكية.