كونتي يرفض “الرئاسة الصورية” لحركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كشف رئيس الوزراء الايطالي السابق، جوزيبي كونتي عن “اختلافات في وجهات النظر حول بعض الجوانب الأساسية” بينه ومؤسس حركة خمس نجوم، بيبي غريللو بشأن خطة إعادة إطلاق الحركة، التي فازت في انتخابات 2018 البرلمانية ولكنها شهدت تراجعا كبيرا في شعبيتها خلال الأشهر الماضية.

وقال كونتي، في مؤتمر صحفي الاثنين، “كان لدي تبادل مكثف للغاية لرسائل البريد الإلكتروني مع غريللو، لقد قبلت عددًا كبيرًا من ملاحظاته”، ولكن ملاحظات أخرى “لا يمكن قبولها لأنها تغير المخطط وتخلق ارتباكًا في الأدوار والوظائف”، معلنا أنه سيرسل صباح الغد وثائق خطة أعادة تأسيس الحركة إلى غريللو أولا وإلى الرئيس السياسي الموقت فيتو كريمي لتوزع لاحقا على جميع المنتسبين.

ووصف كونتي قبول خطته بـ”الشرط الأساسي” لالتزامه بقيادة المكتب السياسي للحركة، وقال في إشارة إلى عمق الأزمة السياسية لخمس نجوم، “أعتقد أنه لا معنى لتبييض منزل يحتاج إلى تجديدات عميقة”.

وفي إشارة إلى رفضه للازدواجية لنظام القيادة بين مؤسس الحركة ورئيسها السياسي، قال “لا يمكن لقوة سياسية تطمح لقيادة البلاد أن تعتمد على قيادة مقسمة إلى نصفين. لقد وُصفت في كثير من الأحيان بأنني رجل الحلول الوسط، ولكن لا مجال لحلول وسط هنا. نحن بحاجة إلى قيادة قوية ومتينة ونظام القيادة الثنائي لن يؤدي الوظيفة”، فـ”لا يمكن أن يكون هناك قائد ظل محاط برئيس صوري وعلى أي حال لا يمكن أن كون أنا هذا الرئيس”.

وقال “يعرف بيبي غريللو جيدًا أنني كنت أحترمه وسأظل أحترمه دائمًا. الأمر متروك له ليقرر ما إذا كان يجب أن يكون الوالد الكريم الذي يسمح لمولوده (حركة خمس نجوم) بالنمو بشكل مستقل أو الوالد السيد الذي يعارض تحرره. سيحتفظ غريللو دائما بدور الضامن ولكن يتعين التمييز بين نظام الضمان والهيئات السياسية النشطة التي يجب أن يكون على رأسها القائد السياسي” للحركة.