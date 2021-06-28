دراغي وبلينكن يستعرضان العلاقات الثنائية والأزمات الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الإيطالية أن رئيس الوزراء، ماريو دراغي التقى عصر الاثنين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن.

وأشارت مذكرة صدرت بهذا الصدد إلى أن الاجتماع، الذي انعقد بمقر رئاسة الوزراء (قصر كيجي)، ناقش “العلاقات الثنائية في الإطار الأوسع للعلاقات عبر الأطلسي، وضرورة متابعة المناخ المتجدد من الانسجام والتعاون القوي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة”.

كما استعرض الاجتماع-وفق المذكرة- “التحديات العالمية الرئيسية، مثل مكافحة وباء كوفيد-19، الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة تغير المناخ، فضلاً عن أهم الأزمات الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لعدم الاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وفي ليبيا”.