ترحيب أوروبي بانضمام السودان لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بتلبية السودان لمتطلبات الانضمام إلى مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مما يسمح له بتخفيف ديونه.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والذي رأى في الأمر علامة أخرى على تقدم السودان نحو الحكم الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.

وأشار بوريل في بيانه إلى أن الأمر تم بفضل الجهود الجبارة التي بذلتها السلطات والشعب في السودان ، حيث “سيسمح هذا القرار للخرطوم بخفض ديونها والحصول على قروض ومساعدات هي بأمس الحاجة إليها من الهيئات المالية الدولية”، وفق كلامه.

وشدد بوريل على التزام الاتحاد الاوروبي بالاستمرار في مساعدة السودان على انجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وتحقيق التنمية والانعاش الاقتصادي، مشيراً إلى مؤسسات ودول الاتحاد ستظل شريكاً موثوقاً للسودان.

يذكر أن صندوق النقد الدولي كان أطلق مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون لمساعدة هذه الدول على خفض ديونها والحصول على أموال قروض ” لتحقيق التنمية”.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك قد أعلن في وقت سابق أن الوصول لنقطة القرار الخاصة بمبادرة الدول المثقلة بالديون واستعادة حق التصويت في صندوق النقد الدولي، سيتيح لسلطات بلاده على الفور الحصول على تمويل قدره 4 مليار يورو.

وتذكر الهيئات الدولية أن ديون السودان تبلغ 60 مليار دولار.