عالم فيروسات ايطالي: إرتداء المطعمين للكمامات مفيد مع تفشي متغير دلتا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب استاذ جامعي إيطالي بقرار مقاطعة لوس أنجلوس الامريكية بإعادة إلزامية ارتداء الكمامات في الاماكن المغلقة حتى على الذين تلقوا اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد أن أصبح متغير “دلتا” الاكثر انتشارا في الولايات المتحدة.

وقال استاذ علم الفيروسات في جامعة ميلانو الوطنية، فابريتسيو بريلياسكو إنه “شيء مفيد للغاية”، مضيفا “مع هذا المتغير نعلم أن خطر الإصابة بالعدوى لا يزال بالتأكيد بعد التطعيم بالجرعة الأولى”.

كما حذر الاستاذ الجامعي من أن تصبح مباريات كأس الامم الاوروبية وسيلة لإنتشار متغير دلتا من فيروس سارس-كوف-2 المسبب للوباء مع وصول مشجعين إنجليز إلى روما لحضور مباراة منتخب بلادهم ضد نظيره الاوكراني.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية الايطالية تعزيز نظم المراقبة في المطارات والمحطات وكذلك على الطرق السريعة الرئيسية مع إقتراب موعد المباراة ، والتي قد تجلب الآلاف من المشجعين إلى روما يوم السبت المقبل.

وشددت مصادر بالوزارة على أن المرسوم الحكومي الخاص بالجائحة، الذي ينص على الالتزام بالحجر الصحي لمدة 5 أيام أو تقديم شهادة فحص سالبة، لجميع القادمين من بريطانيا، “سيتم تنفيذه حرفياً” و “لن يتم منح استثناءات”.