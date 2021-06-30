عمدة لامبيدوز يطلب لقاء رئيس الوزراء بعد مأساة المهاجرين الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال رئيس بلدية لامبيدوزا، سالفاتوري مارتيللو، إن “هذه المأساة الأخيرة للمهاجرين في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​مؤلمة جداً، فماذا يجب أن يحدث بعد لجعل إيطاليا وأوروبا تفهمان أنه لم يعد بالإمكان المضي قدما على هذا المنوال”.

ومتحدثا عن تحطم قارب المهاجرين اليوم الذي خلّف سبعة قتلى، أضاف مارتيللو في تصريحات صحافية: “طلبت اجتماعا برئيس (الوزراء ماريو) دراغي، فلا يمكننا الاستمرار في منطق حالة الطوارئ المستمرة: يجب أن نواجه ظاهرة التدفقات المهاجرة بأكملها وفق نهج مختلف، خالٍ من تكهنات التباين السياسي والتركيز على حماية حقيقية لحقوق الإنسان”.

وخلص عمدة كبرى جرز الأرخبيل الصقلي الى القول، إن “علينا أن نفعل ذلك على الفور (مواجهة الظاهرة)، لأنه بينما تواصل السياسة الجدل، يستمر موت الناس في عرض البحر”.