دي مايو: دعم عن اقتناع للعملية السياسية في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه “في أعقاب مؤتمر برلين الثاني، تجدد إيطاليا دعمها الأكثر اقتناعا للعملية السياسية الليبية”، وذلك “على الطريق التي سيتعين عليها قيادة البلاد إلى الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل”.

وأضاف الوزير دي مايو في مذكرة لورارة الخارجية، الأربعاء، أنه “في هذا المنظور، تولي إيطاليا عناية فائقة لجلسة الحوار السياسي الليبي الجديد، الجاري منذ 28 شهر حزيران/يونيو الجاري في جنيف، بهدف تيسير تعريف الإطار الدستوري والتشريعي الذي سيقوم عليه اجراء الانتخابات”.

وأشار الوزير إلى أن “ليبيا، أصبحت تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة والتقارب والسيادة الكاملة لتحقيق الانتعاش السياسي، المؤسسي والاقتصادي”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى القول إن بلاده “تشجع بقوة، أن يتم في أقرب وقت ممكن، التوصل لتحقيق توافق واسع يقوم على قاعدة قبول كبيرة، تتيح اجراء الانتخابات في الأوقات المقررة”.