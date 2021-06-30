الكاظمي يبحث مع مسؤولي ناتو خطوات توسيع بعثتهم في بلاده

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، على أهمية استمرار عمل بعثة الحلف غير القتالية في العراق بالتنسيق الكامل مع الحكومة في بغداد.

جاء ذلك خلال استقبال يانس ستولتنبرغ اليوم لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي يزور بروكسل حالياً.

وتناولت المحادثات عمل بعثة ناتو غير القتالية والمتمثل في تدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم المشورة لها لمساعدتها على بسط الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد ومحاربة الإرهاب.

وأثنى الأمين العام للحلف على عمل القوات العراقية لضمان عدم عودة ما يُعرف بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) للبلاد.

كما بحث الطرفان، حسب بيان الأطلسي، الوضع الأمني العام في البلاد والانتخابات العراقية المقبلة.

من جانب آخر، شارك الكاظمي والوفد المرافق له في اجتماع مجلس الحلف والشركاء العاملين في العراق حيث تم التطرق إلى قرار الحلف في شباط/فبراير الماضي توسيع نطاق عمل بعثه إلى خارج العاصمة بغداد.

وشدد المشاركون في الاجتماع على أن أي عمل من هذا النوع لن يتم إلا بطلب من الحكومة العراقية وبالتنسيق معها ومع كافة الجهات الدولية الفاعلة مثل الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة والتحالف الدولي لمحاربة داعش.

هذا ويرافق الكاظمي في زيارته كل من وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع جمعة سعدون.

ويجري الكاظمي خلال تواجده في بروكسل اليوم وغداً سلسلة محادثات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والسلطات الفيدرالية البلجيكية.