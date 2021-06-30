دي مايو: الخدمات اللوجستية هامة للاستجابة للأزمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برينديزي – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن “اجتماع وزراء التنمية في مجموعة العشرين أكد على أهمية دور الخدمات اللوجستية في الاستجابة لحالات الطوارئ الإنسانية والصحية في العالم”، كما أظهر لنا انتشار وباء كوفيد 19.

ومتحدثا عن المساعدات الإنسانية في مداخلته الختامية للاجتماع الوزاري لوزراء خارجية مجموعة العشرين، في مدينة برينديزي (مقاطعة پوليا ـ جنوب) الأربعاء، أضاف دي مايو: “أجرينا تأملاً عميقاً على طريق العمل للاستجابة لحالات الطوارئ، ولا سيما في أهمية مواد الإسعافات الأولية، والتعاون في الاستجابة لحالات الطوارئ على نطاق وطني، إقليمي وعالمي”.

وأشار الوزير إلى أن التأمل “امتد ليشمل الشراكة في القطاعين العام والخاص، تبسيط الإجراءات وترشيد النقل والابتكار وتكاليف التدريب”، مضيفا أن “الممارسات الجيدة التي تم تحديدها، شملت تحسين الاستجابة المجتمعية الدولية لحالات الطوارئ الإنسانية والصحية في العالم”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية مشدداً على أنه “من الجانب الإيطالي، انتهزنا الفرصة لإطلاق نداء ليكون هناك في جميع مناطق الأزمات، وصول تام وغير مشروط دائماً للجهات الإنسانية”.