عالم فيروسات إيطالي: هناك قواعد يجب أن يحترمها المشجعون الانجليز في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد عالم فيروسات إيطالي على حقيقة أن هناك قواعد يجب أن يحترمها المشجعون البريطانيون عندما سيكونون في روما، لحضور مباراة منتخب بلادهم ضد نظيره الاوكراني.

وأضاف مدير معهد الوراثة الجزيئية التابع للمجلس الوطني للباحثين (CNR) في مدينة باڤيا (مقاطعة لومباردية ـ شمال)، جوفانّي ماغا، أن “إدارة الرحلات بين بلد واحد وآخر يجب أن تتم بالضرورة في إطار أمني”.

وتابع ماغا في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الأربعاء، أن “حقيقة أن الملاعب قد تكون نصف ممتلئة، إن ذلك هذا يخدم لحماية الناس، لا يمكن اعتبارها مشكلة”، مبيناً أن “هناك قواعد مفروضة على التنقل بين البلدان ويجب احترامها. وإذا كان هذا يعني وجود عدد أقل من الأشخاص على مدرجات ملاعبنا لسبب ما، فالسلامة تأتي أولا”.

ورأى عالم الفيروسيات أنه “يجب أن يتم فرض احترام القواعد، فليس هذا هو الوقت المناسب لغض النظر عن بعض الإجراءات، في هذه اللحظة التي يمكن أن ينتشر فيها متحول دلتا بسرعة أكبر مع الزوار غير المنضبطين”.