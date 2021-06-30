إيطاليا: 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في أنحاء البلاد، فضلا عن 24 حالة وفاة أخرى.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، اجراء 185,016 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “أظهرت نسبة حالات إيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس، قدرها 0.4٪”.

وذكرت النشرة الصحية أن “عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج في أقسام العناية المركزة الخاصة بفيروس كورونا، أقل بمقدار 23 مريضًا خلال 24 ساعة، ليصبح المجموع 247 مريضًا في المستشفيات”.

ولفتت النشرة إلى أن “هناك أيضًا 83 مريضًا أقل في المستشفيات، ممن يعانون من أعراض وباء كوفيد 19، لما مجموعه 1593 شخصًا، يرقدون في الأجنحة الخاصة بمصابي فيروس كورونا”.