ايطاليا: رصد 179 مهاجراً على متن زورقين شراعيين قبالة سواحل كالابريا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كروتوني – أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن اعترض الجهاز الجوي التابع لقوات الشرطة المالية، رصد زورقين شراعيين يحملان على متنهما 179 مهاجراً، قبالة سواحل كالابريا المطلة على البحر الأيوني.

وأضافت المصادر ذاتها أن “القارب الأول كان يحمل 80 شخصاً (من بينهم ثلاث نساء وعشرات القصر) والثاني 99 شخصاً (بمن فيهم ستة نساء وثلاثة قاصرين)”، مبينةً أن “القاربين كانا يبحران نحو سواحل مدينة كروتوني”، شرق كالابريا.

وقالت الشرطة المالية إنها أوقفت “المهربين المزعومين المسؤولين عن القاربين، وكلاهما من الجنسية الأوكرانية”. بعدها “تمت مرافقة المركبين الشراعيين إلى ميناء كروتوني بعد أن استولى عليه رجالنا”.

وخلصت الشرطة الى القول إن “المهاجرين على متن القاربين يحملون جنسيات إيرانية، عراقية، مصرية، سورية، مغربية وأفغانية”.