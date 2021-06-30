برلمانيان إيطاليان يشيدان بقرار حماية صيادي الأسماك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب برلمانيان إيطاليان عن الرضا للقرار الخاص بحماية صيادي الأسماك الذين يمارسون عملهم قبالة السواحل الليبية.

وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، باولو فورمينتيني، (من حزب الرابطة) ورئيس كتلة نواب الحزب في لجنة الزراعة ورئيس قسم الثروة السمكية فيه أيضاً، لورينزو فيفياني، أنه “حسناً أن يتم ضمان عمل وسلامة صيادينا”.

وأثنى النائبان على “الموافقة بقرار الأغلبية المشتركة في لجنتي الشؤون الخارجية والزراعة بالمجلس، والتي تسير في هذا الاتجاه، وتمثل إشارة قوية من جانب البرلمان”.

وخلص فورمينتيني وفيفياني الى القول، إن “الثروة السمكية الإيطالية ينبغي أن تكون في قلب جدول الأعمال على صعيد العلاقات الثنائية مع ليبيا”.