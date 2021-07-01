الفاتيكان: يوم للتأمل والصلاة من أجل لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ حيّا قداسة البابا فرنسيس في بيت القديسة مارتا بالفاتيكان صباح اليوم الخميس، رؤساء الكنائس في لبنان لمناسبة “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان” الذي دعا إليه الأب الأقدس في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي في الثلاثين من أيار/مايو الفائت.

وكان البابا قد قال إنه سيلتقي في الفاتيكان في الأول من تموز/يوليو قادة الجماعات المسيحية الموجودة في لبنان، ليوم تأمُّل حول الوضع المقلق في البلاد وللصلاة معًا من أجل عطية السلام والاستقرار. وأضاف الأب الأقدس أنه يوكل هذه النية إلى شفاعة العذراء مريم المُكرَّمة في مزار حريصا، ومنذ هذه اللحظة أطلب منكم مرافقة الاستعداد لهذا الحدث بصلاة تضامنية، طالبين مستقبلاً أكثر سلامًا لهذا البلد الحبيب.

ووفقا لإذاعة الفاتيكان، فقد توجه الجميع بعد ذلك سيرا على الأقدام من بيت القديسة مارتا إلى بازيليك القديس بطرس حيث كانت هناك وقفة لتلاوة “صلاة أبانا”، التي رفعها الجميع باللغة العربية، بمن فيهم البابا.

هذا وتتخلل “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان” ثلاث جلسات مغلقة في القصر الرسولي بالفاتيكان: الأولى عند الساعة ١٠، والثانية عند الساعة ١١.٢٠ والثالثة عند الساعة ١٤.٣٠، بينما يُختتم اليوم عند الساعة السادسة مساء في بازيليك القديس بطرس بصلاة مسكونية من أجل السلام.

وقد ذكّر قداسة البابا فرنسيس في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي الثلاثاء الماضي التاسع والعشرين من حزيران/يونيو بيوم التأمل والصلاة من أجل لبنان في الأول من تموز يوليو ٢٠٢١، وقال أدعوكم جميعاً للاتحاد روحيا معنا والصلاة من أجل لبنان كي ينهض من الأزمة الخطيرة التي يمر بها ويُظهر للعالم مجددا وجهه، الذي هو وجه سلام ورجاء.

نرافق بالصلاة “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان”… معًا من أجل لبنان.