البابا يتبرع للاجئي معسكر ليبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – تبرع البابا فرنسيس بمبلغ من المال اللاجئين الذين تم استقبالهم في مخيم ليبا، شمال غرب البوسنة والهرسك.

وقال القاصد الرسولي في سراييفو، إنه “من خلال السفارة الفاتيكانية، أراد البابا أن يعبر عن قربه واهتمامه بأوضاع المخيمات في منطقة ليبا”، وهي “مكان معزول إلى حد ما وما يزال يفتقر إلى بعض خدمات البنية التحتية الأساسية، وبشكل خاص للقصر والعائلات”.

وأوضح السفير الفاتيكاني أن، “الأب الأقدس تبرع بمساهمة مهمة لجعل المخيم الدائم الجديد في ليبا مكانًا أكثر إنسانية ورحابة، فقد دمرت مدينة الخيام السابقة ليبا بالنيران في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، مما أجبر 1500 لاجئ على البقاء تحت الثلج وفي ظل درجات حرارة منخفضة للغاية”.