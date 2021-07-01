دراغي: أزمة وباء كورونا الصحية لم تنته بعد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار رئيس الوزراء الايطالي، ماريو دراغي إلى أن الأزمة الصحية الخاصة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) “لم تنته بعد”، على الرغم من أن “الاقتصاد عاد للنهوض مجددا”.

وقال دراغي الخميس، خلال الحفل الختامي للعام الأكاديمي لأكاديمية (دي لينتشي) العلمية العريقة التي تأسست في عام 1603، “بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الأزمة الصحية، يمكننا أخيرًا التفكير في المستقبل بثقة أكبر. حملة التطعيم تتقدم بسرعة في إيطاليا وأوروبا”.

وأضاف “بعد أشهر من العزلة والتباعد، استأنفنا معظم التفاعلات الاجتماعية” وكذلك “النشاط الاقتصادي والتعليم. ولكن علينا أن نكون واقعيين، فالوباء لم ينته بعد. وحتى عندما يزول سيتعين علينا التعامل مع عواقبه لفترة طويلة”.

وشدد رئيس الوزراء الايطالي على “ضرورة مواجهة ظهور متغيرات جديدة محتملة وخطيرة للفيروس، والاستعداد للتدخل في حال تفاقم الوباء لدرجة إلحاق الضرر باقتصاد البلاد”.