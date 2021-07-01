دراغي: الحكومة ستستمر بدعم العمال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إن حكومته ستستمر بدعم العمال.

وخلال كلمة ألقاها في أكاديمية (دي لينتشيّ) العلمية بروما الخميس، أوضح دراغي أن “إعادة العمال إلى وظائفهم بعد صدمة الأزمة لن تكون فورية”، لكن “الحكومة مستمرة بدعمهم كما فعلت في العامين الأخيرين”.

وذكر رئيس الحكومة أن “البنك المركزي الأوروبي قد قدّر أنه في غياب الدعم العام، فإن الأسر ببلدان منطقة اليورو كانت ستخسر في المتوسط​​، نحو ربع دخلها المكتسب”، إلا أن “هذه الخسارة اقتصرت على نسبة 7٪ فقط بفضل تدخل الدولة”.

وأشار دراغي إلى أن “بلدنا هو المستفيد الرئيسي من أموال خطة الجيل القادم للاتحاد الأوروبي، وبالتالي يتحمل مسؤولية كبيرة عن نجاحها”. وأردف “أعتقد أن هناك مواطنين أوروبيين يدفعون الضرائب لدعمها”.

وخلص رئيس الوزراء الى القول: “إذا أجدنا استخدام هذه الموارد بطريقة مثمرة وصادقة، فلن ندعم الاقتصاد الإيطالي وحسب، بل سنعمل أيضًا على تعزيز الثقة داخل الاتحاد الأوروبي، وتقديم مساهمة حاسمة في عملية الاندماج التي نحرص عليها كثيرًا”.