إيطاليا: وصول 63 مهاجراً إلى لامبيدوزا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول 63 مهاجراً إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلّية، بينما توشك النقطة الساخنة فيها على الانهيار.

وأضافت المصادر ذاتها الخميس، أنه “بينما يستمر البحث عن الأشخاص التسعة المفقودين من حادث تحطم قارب المهاجرين الذي أودى يوم أمس، في المياه بين جزيرتي لامبيوني ولامبيدوزا، 7 نساء، إحداهن حامل، تم خلال الليل تسجيل عملية رسوّ جديدة لقارب آخر على سواحل كبرى جرز الأرخبيل الصقلي.

وذكرت المصادر الأمنية، أنه “تم اعتراض قارب يحمل على متنه 63 شخصًا، من بينهم امرأتان، من قبل زوارق الدورية التابعة لهيئة حماية الموانئ”، وأنه “بالنسبة لهؤلاء أيضًا، بعد اخضاعهم للفرز الصحي الأولي على رصيف فافالورو، تم ترتيب نقلهم إلى نقطة لامبيدوزا الساخنة”.

وأشارت المصادر إلى أن “في مركز الاستقبال الأولي للمهاجرين ببلدة كونترادا إيمبرياكولا، الذي يتسع لـ250 شخصاً، يوجد حاليًا 491 ضيفًا”، مبينةً أنه “تم بالأمس نقل 180 مهاجرا بعد تحديد هوياتهم واجراء تحاليل الكشف عن العدوى، على متن السفن المتجهة إلى بورتو إيمبيدوكلي”.

وخلصت المصادر الى القول إن “100 مهاجر آخرين سيغادرون الجزيرة هذا الصباح على متن العبارة المخصصة لهم”، بينما “تعمل محافظة أغريجنتو أيضًا على إيجاد أماكن لوضع جثث ضحايا مأساة البحر الأخيرة”.