لاعب بمنتخب بلجيكا: لا للتقليل من شأن إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر اللاعب في خط دفاع منتخب بلجيكا الوطني لكرة القدم (الشياطين الحمر) توماس مونييه، عن قناعته بأن إيطاليا تملك فريق كرة قدم جيد لا يمكن التقليل من شأنه، واصفاً ايطاليا بـ”الآمة العظيمة” في مجال هذه اللعبة.

جاء هذا في فيديو مسجل للاعب الشياطين الحمر، تم تداوله اليوم، عشية اللقاء المرتقب بين المنتخبين البلجيكي والإيطالي والذي ستُحدد نتيجته هوية المشارك في نصف نهائي مباريات كأس الأمم الأوروبية.

وأشار إلى أن الفريق الإيطالي كان حاضراً دائماً في المنافسات العالمية باستثناء بطولة كأس العالم عام 2018، و”سيكون لقاءنا ممتعاً يوم الجمعة القادم”، وفق كلامه.

وشدد مونييه (29 عاماً) على أنه يريد الفوز لفريقه لا أكثر ولا أقل، معيداً التأكيد على احترامه لإيطاليا ولفريقها.

هذا وتزداد التكهنات والرهانات حول هوية الرابح نتيجة مباراة الجمعة القادمة، فهناك من يرى أن فوز بلجيكا على البرتغال مهد لها الطريق لإكمال رحلتها لنهائي كأس الأمم الأوروبية، فيما يرى فريق آخر أن إيطاليا منافس جدي وقوي خاصة وأنها سبق وفازت بالعديد من البطولات الأوروبية والعالمية.