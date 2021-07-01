الكاظمي يلتقي رئيس البرلمان الاوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل –أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي إلتقى في بروكسل رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي.

ووفق مكتب رئاسة رئاسة الوزراء العراقية، بيّن الكاظمي خلال اللقاء “تطلّع العراق الى بناء علاقات متميزة مع جميع دول الإتحاد الأوروبي، وبما يساعد على تجاوز العراق لأزماته، ويدعم الأمن والإستقرار في الشرق الأوسط، فضلاً عن دعم دور العراق المحوري في نزع فتيل الأزمات في المنطقة”.

وقال الكاظمي إنه “يعوّل على تطوير علاقات البرلمان الأوروبي مع مجلس النواب العراقي، في مجال تبادل الخبرات التشريعية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات وترسيخ الديمقراطية”، مؤكدا “إن الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية وتنويع الإستثمار وإحياء المشاريع المتوقفة، مثلما تسعى الى جذب المستثمرين وتأمين بيئة إستثمارية مُثلى عبر تسهيل كل الإجراءات المتعلقة بالإستثمار”.

كما أشار إلى أن الحكومة “أحرزت تقدماً مهماً في مكافحة الإرهاب وقلع جذوره، وكذلك حصر السلاح بيدها من خلال دعم القوى الأمنية وإعادة الثقة بينها وبين المجتمع، للتصدي لدورها في مواجهة الارهاب والسلاح المنفلت وعصابات الجريمة”.