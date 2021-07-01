إيطاليا: 21 وفاة جديدة بكورونا وتراجع الحالات النشطة إلى ما دون 50 ألف إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات لوزارة الصحة الايطالية صدرت مساء الخميس تسجيل 21 وفاة بسبب وباء (كوفيد-19) خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية و882 إصابة جديدة.، فيما تراجعت الحالات الايجابية النشطة تحت سقف الـ50 ألفا للمرة الاولى منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

الاصابات المعلنة أمس الاربعاء كانت 776 حالة والوفيات 24 وفاة.

ويصل بذلك إجمالي الضحايا، منذ تفشي الوباء في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و587، والعدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس منذ بداية حالة الطوارئ الصحية إلى 4 ملايين و260 ألفا و788، من بينهم أربعة ملايين و83 ألفا و843 تعافوا من الجائحة.

الحالات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 49 ألفا و358 حالة (بإنخفاض قدره 1083 مقارنة ببيانات الامس)، من بينها 229 حالة لمرضى يتعالجون في وحدات العناية المركزة، و47 ألفا و597 آخرين بدون أعراض أو بأعراض خفيفة بالحجر المنزلي.

نسبة الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات للكشف عن الفيروس مستقرة عند 0.5%، بعد إجراء أكثر من 188 ألف فحص جزيئي ومستضدي خلال الـ24 ساعة الماضية.