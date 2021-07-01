فون دير لاين: فتح مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية خلال الرئاسة السلوفينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليوبليانا-أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية، أورسولا فون دير لاين اليوم الخميس أنه خلال الرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي “سنفتح رسميًا مفاوضات انضمام ألبانيا ومقدونيا الشمالية” إلى التكتل الموحد.

جائ ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته في ليوبليانا إلى جانب رئيس الوزراء السلوفيني يانيز جانسا، الذي تسلمت بلاده اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي.

وبشأن أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتداعياته، أشارت رئيسة الجهاز التنفيذي الاوروبي إلى أن الاتحاد الاوروبي يعيد الفتح “بحذر”، والآن “سيكون الأمر بأيدينا لتوجيه الانتعاش”. وقالت: “أعول على الرئاسة السلوفينية للموافقة على أكبر عدد ممكن من خطط التعافي الوطنية قبل العطلة الصيفية، لأن الموارد المالية يجب أن تبدأ في التدفق في أقرب وقت ممكن”.