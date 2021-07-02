الصراع بين مؤسس حركة خمس نجوم وكونتي يهدد بإنقسامات جديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشارت صحيفة لاريبوبليكا إلى أن رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي يحظى بتأييد حوالي خمسين نائباً في مجلس النواب بينما يدعمه أكثر من 60٪ من المجموعة في مجلس الشيوخ بعد تراجع مؤسس الحركة، بيبي غريللو عن اسناد منصب الرئيس السياسي لخمس نجوم إليه.

كونتي رفض هيمنة غريللو على الحركة واعتبرها إزدواجية على القيادة وغير مناسبة لإعادة إطلاق الحركة التي تراجعت شعبيتها بصورة كبيرة منذ فوزها في الانتخابات البرلمانية في عام 2018.

واستبعدت وسائل إعلام إيطالية رغبة كونتي المضي قدما في الصراع الحالي وتحدي غريللو بالدعوة للتصويت لتعديل النظام الاساسي للحركة من أجل تقليص دوره، فيما توقعت أخرى إعلان رئيس الوزراء السابق تشكيل كيان سياسي جديد بدعم من منشقين محتملين.

وزير الرياضة السابق، القيادي في حركة خمس نجوم والمقرب من غريللو، فينتشنزو سبادافورا، قال في مقابلة مع الصحيفة “كان كونتي رئيسًا ممتازًا للحكومة وحظي بتقدير في إيطاليا وخارجها ورافق البلاد في أصعب اللحظات بحكمة، ولكن الزعامة السياسية عمل آخر”.

وحسب سبادافورا، فإن كونتي في الأشهر الأربعة الماضية “أخطأ في وضع الخطة السياسية. لقد قسمنا بقراره لقاء عدد محدود من برلمانيي الحركة دون عملية واسعة للمشاركة الديمقراطية للقاعدة. وعدم معرفة ما يجري أذكى الارتباك”.

وإجابة على سؤال عن عدد البرلمانيين الذين سيكونون على استعداد لاتباع رئيس الوزراء السابق إذا أسس حزبا جديدا، قال سبادافورا: “اعتقد كونتي أن الشعبية كافية لتأسيس حزب. ولكن هذا ليس صحيحا، فالأحزاب التي ولدت في البرلمان ماتت تاريخيًا بمجرد إجراء الانتخابات… إذا حصل إنقسام فالخيار لن يكون سهلاً ومن يغادر حركة خمس نجوم عليه الاستقالة من منصبه”.