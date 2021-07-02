إيطاليا: تراجع مؤشر تكاثر فيروس كورونا وتسجيل إصابات محدودة بمتغير دلتا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مسودة للتقرير الاسبوعي المشترك لوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة في إيطاليا بأن مؤشر تكاثر فيروس كورونا قد تراجع إلى 0.63 عن 0.69 المسجلة في الأسبوع الماضي.

وأشارت مسودة التقرير، الذي يحدد التدابير التي ستتخذها الحكومة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية بالبلاد، إلى أنه “على الرغم من انخفاض الحالات الجديدة بشكل عام ، إلا أن نسبة الاصابات بفيروس سارس-كوف -2 التي تسببها متغيرات دلتا وكابّا (kappa) آخذة في الازدياد في إيطاليا”، ولكنها “حالات تفشي محدودة تم الإبلاغ عنها في أجزاء مختلفة من البلاد”.

ووفق آخر بيانات صدرت عن وزارة الصحة مساء أمس الخميس، ارتفع إجمالي ضحايا كوفيد-19 منذ تفشيه في شهر شباط/فبراير من العام الماضي، إلى 127 ألفا و587.

أما العدد التراكمي للذين اصيبوا بالفيروس، فيقدر بـ 4 ملايين و260 ألفا و788، من بينهم أربعة ملايين و83 ألفا و843 تعافوا من الجائحة.