احزاب إيطالية تعلق على الصراع داخل حركة خمس نجوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الايطالي، فرانشيسكو بوتشا، إلى “إحترام” الازمة التي تعيشها حركة خمس نجوم والتي انفجرت على خلفية التنافس الحاد على قيادتها، فيما رأى زعيم حزب الرابطة، ماتيو سالفيني أن هناك “قضايا أهم” أمام البلاد في إشارة الى تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال بوتشا “إنه ليس جدلا بين ممثلين ثانويين لحركة خمس نجوم، بل بين مؤسسها بيبي غريللو ورئيس الوزراء السابق الذي اختارته” لقيادة حكومتين متعاقبتين، و”أحدث في حركة خمس نجوم تغييرا كبيرا”.

واضاف “نحن ننظر بإحترام إلى ما يجري داخل الحركة وعلى يقين من أن الحل سيأتي الحل .. ومهما حدث، فإن الحزب الديمقراطي يمضي في طريقه لبناء فضاء سياسي أوسع”.

بدوره، قال سالفيني، حليف خمس نجوم في حكومة كونتي الاولى، “نأسف للفوضى داخل الحركة”، ولكن هناك “قضايا مهمة يجب مواجهتها، إلا أن الانظار مسلطة منذ أسبوع حول من لديه أكبر عدد من المساندين: كونتي أم غريللو؟”.