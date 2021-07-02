دراغي يستقبل الكاظمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الحكومة الايطالية أن رئيس الوزراء ماريو دراغي استقبل اليوم الجمعة بمقر الحكومة (قصر كيجي) نظيره العراقي مصطفي الكاظمي.

ويزور رئيس الوزراء العراقي روما قادما من بروكسل، حيث التقى هناك قادة المؤسسات الاوروبية والامين العام لحلف شمال الاطلسي، يانس ستولتنبرغ.

وكان الكاظمي قد أعلن قبيل مغادرته بغداد أن جولته الاوروبية ستركز على تفعيل الاتفاقات التي عقدت بين العراق ودول الاتحاد الاوربي، وبما يسهم في تجاوز الأزمة الاقتصادية في بلاده وتوسيع نطاق الاستثمارات، من بينها تلك في مجال الطاقة الكهربائية.