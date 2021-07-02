لاغارد: الانتعاش في منطقة اليورو لا يزال هشا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد على أن “الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو جار”، ولكنها وصفته في مقابلة مع صحيفة (لا بروفانس) الفرنسية بأنه “لا يزال هشًا”.

كما أعادت لاغارد الاعراب عن وجهة نظرها المتمثلة في أن “ديون البلدان لا ينبغي إلغاؤها” لأنها “ستكون انتهاكًا للمعاهدات”.

وأضافت “علاوة على ذلك، لن يكون لذلك أي معنى اقتصادي، لأن أسعار الفائدة منخفضة للغاية في الوقت الحالي وإذا توقف بلد ما عن سداد ديونه، فإن البنوك ستكون مترددة في تمويله”. وقالت: “هذا ما حدث بالفعل في فنزويلا والأرجنتين ولبنان”.