برلماني أوروبي: زيارة ماتاريلا لفرنسا ذات قيمة أساسية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد برلماني أوروبي أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا خلال أيام قليلة لباريس، تمثل حدثاً “ذا أهمية كبيرة” في مجال العلاقات الإيطالية الفرنسية.

وقال عضو البرلمان الأوروبي من تيار (Renew Europe)، ساندرو غوتسي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الجمعة، إن هذه الزيارة “من شأنها أن تؤدي بحلول نهاية العام الجاري إلى توقيع معاهدة تهدف إلى إقامة علاقات ثنائية أكثر تنظيماً، على غرار معاهدة الإليزيه، التي نظمت منذ عام 1963 تعاونًا فرنسيًا ألمانيًا”.

وأشار غوتسي إلى أن العلاقات بين ماتاريلا ونظيره الفرنسي “إيمانويل ماكرون كانت جيدة دائمًا، حتى في أصعب اللحظات التي شهدتها العلاقات بين فرنسا وإيطاليا، عندما ذهب لويجي دي مايو إلى ستراسبورغ للقاء السترات الصفراء أو عندما وصف حزب الرابطة ماكرون بأنه العدو العام رقم واحد”.

ولفت البرلماني الأوروبي إلى أنه “حتى في تلك اللحظات، لم ينقطع خيط الحوار والاحترام المتبادل والرغبة بالعمل المشترك بين ماتاريلا وماكرون أبداً”. وتابع: “الزيارة الرسمية التي ستبدأ الأحد المقبل، ذات أهمية كبيرة وأنا مقتنع بأنها ستعطي دفعة أقوى للعلاقة بين باريس وروما، التي أصبحت أكثر تقارباً مع وصول ماريو دراغي بشكل خاص”.

ونوه غوتسي بأن الزيارة “تصب في مصلحة البلدين، بل وتروج لفكرة أكثر سياسية وقوة عن أوروبا أيضًا”. واختتم معرباً عن “رضاً كبير لهذه الزيارة الرسمية الطويلة لرئيس الجمهورية إلى باريس”، والتي تستمر من الأحد 4 تموز/يوليو إلى الثلاثاء الموافق في السادس منه.