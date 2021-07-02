سيريني: إيطاليا ستواصل دعم استقرار العراق خاصة خلال الانتخابات القادمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اكدت نائبة وزير الخارجية في الحكومة الايطالية، مارينا سيريني أن سلطات بلادها “ستواصل العمل إلى جانب العراق في محاربة الإرهاب وضمان استقرار البلاد” ، خاصة خلال مرحلة الاستحقاق الانتخابي “الدقيقة” التي ستنطلق في الخريف القادم.

جاء ذلك لدى لقائها اليوم مع وكيل وزارة الخارجية العراقية للشؤون الخارجية نزار عيسى الخيرالله، في إطار زيارة الوفد الحكومي العراقي لإيطاليا برئاسة رئيس الوزراء مصطفي الكاظمي.

وأشارت سيريني إلى أن إجراء الانتخابات بصورة “منتظمة” سيكون “لحظة مهمة للشهادة على نجاح الجهود الدولية، بما فيها تلك الإيطالية، لترسيخ الديمقراطية في العراق “.

واشارت مذكرة صدرت عن وزارة الخارجية في روما، إلى أن المباحثات تركزت على “آفاق تعزيز الشراكة الثنائية، من خلال تكثيف الاتصالات على المستوى السياسي وإعادة إطلاق التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي”.

ونقلت عن سريني قولها: “إننا ننظر بإيجابية إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية في العراق، على أمل أن تشجع المزيد من الاستثمارات. بالطبع، يجب ضمان سلامة رأس المال والمستثمرين”.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان الايطالي والعراقي على تنظيم الجلسة المقبلة للجنة المشتركة في بغداد حالما تسمح الظروف بذلك.