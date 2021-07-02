المفوضية ترحب باتفاق الضريبة العالمية على الشركات متعددة الجنسيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحبت المفوضية الأوروبية بتوصل 130 دولة في العالم لاتفاق تقني من أجل فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة تتراوح ما بين 13% و15 %.

جاء هذا التعليق على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية اليوم دانيال فيري، والذي أشار إلى أن هذا الاتفاق، الذي رعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، سيمهد الطريق لحل دولي يؤمن سياسة ضريبية عالمية مبنية على التكافؤ والعدالة.

وحاول المتحدث التقليل من شأن رفض ثلاث دول أعضاء في الاتحاد هي أستونيا، هنغاريا وايرلندا الانضمام لهذا الاتفاق، قائلا: “نحن نحث كافة الدول على المشاركة في هذا الاتفاق التاريخي وستقوم المفوضية بوضعه قيد التنفيذ سريعاً على المستوى الأوروبي حال الانتهاء منه واقراره”.

ويتوقع المتحدث أن يتم التوصل إلى اتفاق مع هذه الدول بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وشدد على أن المفاوضات جارية في الأروقة الأوروبية من أجل “إقناع” الدول الأعضاء المترددة بالموافقة عليه.

هذا ويضع الاتفاق إطاراً قانونياً ويتضمن العديد من الإجراءات والتدابير التي تضمن أن تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدفع حصتها من الضرائب في مختلف أنحاء العالم.

هذا وتمثل مداخيل الدول التي وافقت على الاتفاق حتى الآن 90% من مجمل الناتج المحلي العالمي.

وبمقابل ترحيب الدول الكبرى والهيئات الدولية بهذا الاتفاق، ترى منظمة أوكسفام غير الحكومية أن هذا الاتفاق سيصب في مصلحة الدول الغنية فقط، ويضع الفقيرة في مأزق، إذ سيخيرها ما بين اتفاقيات مجحفة بحقها وغياب الاتفاق،” مما يشكل “نوعا جديدا من الاستعمار الاقتصادي”، حسب بيان صدر عنها.

وتأمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، راعية المفاوضات، أن يؤمن هذا الاتفاق، فيما لو نُفذ 150 مليار دولار إضافية سنوياً.

