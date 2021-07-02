إتفاق إيطالي-عراقي على تعزيز التعاون بقطاعات التنمية الاستراتيجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتفق وزير التنمية الاقتصادية الايطالي جانكارلو جورجيتّي مع رئيسة الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار، سهى داود نجار خلال اجتماع الجمعة على أهمية “تعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاستراتيجية لتنمية الاقتصاد العراقي، بدءاً من البنى التحتية للنقل إلى إنتاج الطاقة”.

وجاء اللقاء، الذي “يؤكد العلاقات الممتازة بين البلدين”، بمقر الوزارة بالعاصمة روما في إطار زيارة رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي لإيطاليا.

ووفق مذكرة صدرت في اعقاب اللقاء، تم الاتفاق أيضًا على تنظيم عرض بإيطاليا للمشاريع الرئيسية التي خططت لها الحكومة العراقية.