الكاظمي يهدي البابا لوحة من عمل إحدى ضحايا داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال الكرسي الرسولي إن “رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قدم للبابا نسخة جلدية من لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافنتشي، من صنع امرأة من ضحايا داعش أثناء فترة سجنها”.

وذكر بيان فاتيكاني أنه “علاوة على ذلك، أهدى الكاظمي برغوليو، صليبًا خشبيًا من كنيسة مار أديّ في بلدة كرمليس” إحدى ضواحي سهل نينوى.

وأشار البيان إلى أن “الحبر الأعظم، أحتفى بدوره بزيارة الكاظمي، مقدماً له عملاً فنياً من البرونز مستوحى من فكرة السلام، يحمل عبارة: كونوا رسل سلام”، فضلا عن “نسخة من رسالة هذا العام للسلام، التي وقعها البابا، نسخة من وثيقة الأخوّة البشري ونسختين باللغتين العربية والإنجليزية للإرشادين الرسوليين: كن مسبّحاً و أخوة جميعاً”.