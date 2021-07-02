الأونروا: يجب مساعدة اللاجئين الفلسطينيين حتى التوصل لحل عادل يشملهم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فيليب لا زاريني، على ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات للاجئين للفلسطينيين حتى الوصول لحل عادل ومستدام للصراع الفلسطيني الاسرائيلي يشملهم.

جاء ذلك في تصريحات نُقلت عن المسؤول الأممي على هامش زيارته الحالية لبروكسل، والتي تتزامن مع الذكرى الخمسين للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والأونروا.

وأشار لازاريني إلى أن نجاح التعاون الاستراتيجي بين الاتحاد والوكالة يجب ألا ينسي العالم أن وضع اللاجئين الفلسطينيين لا زال هشاً وبدون أي حل يلوح في الأفق.

هذا وعقد لازاريني اجتماعات مع العديد ممثلي المجموعات البرلمانية، تم فيها إعادة التأكيد على أهمية دور الأونروا في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة.

وشدد المسؤول الأممي على أن مساعدات الأونروا تُقدم للاجئين الفلسطينيين بمعزل عن الصراعات الدائرة في المنطقة ضمن احترام قيم الحيادية وعدم التمييز.

كما عقد المفوض العام للأونروا اجتماعاً مع العديد من أعضاء المفوضية الأوروبية، تم خلاله التأكيد على ضرورة استئناف الشراكة بين الطرفين، ” تم التطرق إلى التحديات المالية التي تواجه الأونروا خاصة في قطاع غزة، لبنان وسورية”، وفق البيان الصادر عن الوكالة اليوم بهذا الشأن.

وعرض لازاريني أمام محدثيه الأوروبيين التحديات المالية والتي تواجهها الأونروا خاصة في قطاع غزة، لبنان وسورية.

وعبر المفوض العام للأونروا عن قناعته بأن الدعم القوي اذي تلقته الوكالة من الاتحاد الأوروبي طوال هذه السنوات قد أمن للاجئين الفلسطينيين شعوراً بأن المجتمع الدولي لم يتخل عنهم.

يذكر أن الأونروا تقدم مساعدات للاجئين الفلسطينيين في الداخل ودول الشتات خاصة في مجالات التربية والتعليم والصحة.