البابا: ليشرق فجر الأمل من جديد في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ أعرب البابا فرنسيس عن أمنيته بأن يشرق فجر الأمل من جديد في لبنان.

وفي تغريدة على صفحته بمدونة (تويتر) التي تبث بتسع لغات، كتب البابا، الجمعة: “فَلْتَخْتَفِ لَيْلَةُ الصِّراعاتِ وَلْيُشْرِقْ مِنْ جَديد فَجْرُ الأَمَل. لِتَتَوَقَّفْ العَداوات، وَلْتُغْرِبْ النِزاعات، فَيَعُودَ لبنانُ إشْعاعًا لِنورِ السَّلام.

وكان البابا قد حيّا في بيت القديسة مارتا بالفاتيكان صباح أمس الخميس، رؤساء الكنائس في لبنان لمناسبة “يوم التأمل والصلاة من أجل لبنان”، الذي دعا إليه الأب الأقدس في كلمة وجهها بعد صلاة التبشير الملائكي في الثلاثين من أيار/مايو الفائت.