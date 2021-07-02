برلماني إيطالي: إطلاق خفر السواحل الليبي النار على المهاجرين أمر خطير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال برلماني إيطالي إن “من الخطير وغير المقبول أن يقوم خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على زورق مطاطي لمهاجرين”.

وكتب عضو مجلس النواب من تيار “إيطالية حيّة”، ماركو دي مايو في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة: “إننا نطالب بإيضاح لما حدث وعلى الفور”، واختتم بالقول “إن على الحكومة الليبية أن توقف هذه الأعمال الإجرامية وتتحمل مسؤولياتها”.

هذا وقد أكدت المفوضية الأوروبية أنها ستطلب تفسيراً من السلطات في طرابلس بشأن حادثة إطلاق نار تجاه قارب مهاجرين من قبل عناصر خفر السواحل الليبي.

وكانت منظمة سي منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية، قد قامت بنشر صور جوية تظهر عناصر من خفر السواحل الليبي وهم يطلقون النار على مقربة من قارب مهاجرين لاعتراضه.

وأشارت المنظمة إلى أن الحادث وقع أمس في منطقة البحث والانقاذ الخاصة بمالطا وأن قارب المهاجرين قد نجح أخيراً في الرسو في ميناء لامبيدوزا الإيطالي بعد أن ابتعد الليبيون عنه.