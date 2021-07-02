وزير الدفاع الإيطالي: استعداد لتلبية احتياجات المؤسسات العراقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني إن بلاده “ستتولى العام المقبل قيادة مهمة الناتو في العراق، التي تخضع للقيادة الدنماركية حاليًا”. وأردف “نحن على استعداد لتكييف مساهمتنا مع الاحتياجات المستقبلية التي قد تنبثق عن التطورات الميدانية، دائمًا بما يتماشى واحتياجات المؤسسات العراقية”.

جاء ذلك خلال حديث طويل وودي في قصر الجيش بروما، للوزير غويريني خلال لقائه نظيره العراقي جمعة عناد، والذي حضره أيضا السفير الايطالي في العراق برونو انطونيو باسكوينو، في إطار زيارة وفد الحكومة العراقية الى إيطاليا.

وقال بيان لوزارة الدفاع أن “الوزيرين اللذين كانا قد التقيا في أيلول/سبتمبر الماضي ببغداد، بمناسبة زيارة غويريني للكتيبة الإيطالية، ناقشا العلاقات الثنائية ومساهمة الدفاع الإيطالي في استقرار العراق، فضلا عن التعاون الصناعي أيضاً”.

ونقل البيان عن الوزير غويريني قوله، إن “العلاقة مع العراق وشعبه تمتلك قيمة عالية بالنسبة لإيطاليا”، إنها “علاقة صداقة متبادلة هدفها المشترك ازدهار البلاد واستقرارها”. وأكد مجدداً “رغبة إيطاليا بتعزيز التعاون مع العراق، مشدداً على أن ذلك سيجعل من الممكن تحديد مجالات جديدة للتعاون العسكري والصناعي وغيرهما من قطاعات المجتمع المدني”.

وخلص غويريني مؤكدا أن “وجودنا في العراق ليس موضع تساؤل، ما دام يرحب به الشعب العراقي”.