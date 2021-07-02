إيطاليا: 794 إصابة جديدة بكوفيد و28 حالة وفاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن هناك 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد اليوم الجمعة.

وأشارت نشرة الدفاع المدني التي تجمع معطيات المقاطعات الإيطالية وينشرها موقع وزارة الصحة في جدول يومي، الى أنه “تم تسجيل 28 حالة وفاة أخرى”، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للضحايا “إلى 127,615 شخصاً، منذ بداية تفشي الوباء”.

وذكرت النشرة الصحية أنه “في الأربع والعشرين ساعة الماضية تم اجراء 199,238 تحليل كشف عن العدوى، بنوعيه الجزيئي والمستضدي”، والتي “أظهرت أن نسبة الحالات الإيجابية من ناحية الإصابة بالفيروس قد توقفت عند 0.4٪”.

ولفتت النشرة إلى أنه “تم قبول 213 مريضًا في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات”، أي “أقل بحاصل 16 مريضًا مقارنة بأمس”، كما “انخفض عدد المرضى الذين يعانون من أعراض الوباء، بمجموع 63 شخصاً، ليصبح المجموع 1469 حالة في الأجنحة العادية الخاصة بوباء كوفيد 19”.

وذكر جدول وزارة الصحة أن “عدد المتعافين خلال 24 ساعة، بلغ 2345 شخصاً، ما يرفع إجمالي عديد من تغلبوا على فيروس كورونا منذ بداية حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى 4,086,188 شخصاً”.