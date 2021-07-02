ايطاليا: سفينة إنسانية تنقذ 44 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – أنقذت سفينة (أوشن فايكينغ) التابعة لمنظمة (Sos Medirerranee) غير الحكومية، 44 مهاجراً، في منطقة البحث والإنقاذ المالطية.

وكتبت المنظمة الفرنسية الألمانية، التي تحمل سفينتها العلم النرويجي في تغريدة على مدونة (تويتر) الجمعة، أن “المهاجرين، ومن بينهم 15 قاصراً و5 نساء، إحداهن حامل، كانوا يبحرون على متن قاربين خشبيين يواجهان مصاعب، وقد تم نقلهم على متن سفينتنا”.

وذكرت المنظمة أنه “أثناء الإنقاذ القارب الأول اقترب زورق دورية ليبي منه، مما أدى إلى تعقيد العملية”، مبينة أن “اثنين من الناجين معاقين، وقد تم عهدهما لفريقنا الطبي”. واختتمت بالقول إنه “وفقًا للشهادات الأولى، ظل القاربان يبحران على غير هدى لمدة يومين”.