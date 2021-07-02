دي مايو: دعم شركاتنا للخروج من الأزمة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أن “رقماً قياسياً مطلقاً” سجلته الصادرات الإيطالية في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021″، وذلك أيضًا مقارنة بـ”عام 2019 الذي كان يعدّ ذهبياً من ناحية الصادرات”.

وفي حديثه عبر الفيديو خلال الدورة الثانية لبرنامج “مرحى! أنا أحب التعلم”، الخاص بالتدريب والمعلومات لجميع الشركات الإقليمية مع إيلاء اهتمام خاص للاقتصاد الأخضر والبحث والابتكار، الجمعة، أشار دي مايو إلى أن “الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (PNRR) تخصص 1.2 مليار يورو لدعم الشركات التي ترغب بممارسة نشاط التصدير”.

وذكر الوزير أن “هناك نظام تمويل مدعوم”، وأنه “قد أدرجت ضمن كفاءات وزارة الخارجية الآن تسجيل الشركات التي ترغب بنقل أعمالها إلى الخارج”. وأوضح أن “العديد من الشركات التي تجد صعوبة بالبيع في إيطاليا قد لجأت إلى الأسواق الخارجية من خلال التجارة الإلكترونية والبائعين المحليين”.

وذكّر رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “هذا الأمر يسرّع مسار التصدير”، مذكرا بـ”ميثاق التصدير بقيمة 5 مليارات ونصف المليار يورو، الذي وقعته الشركات الإيطالية قبل عام”.