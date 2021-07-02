القاصد الرسولي في سورية: لا تحسن في أوضاع البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال القاصد الرسولي في سورية الكاردينال ماريو تزيناري، إنه وللأسف لا يوجد أي تحسن في أوضاع البلاد.

وأضاف الكاردينال تزيناري في تصريحات لإذاعة الفاتيكان الجمعة، أن “القنابل لم تعد تسقط في كثير من أرجاء سورية، عدا شمال الشرق في محافظة ادلب، التي تشهد صدامات بين حين وآخر”، لكن “أكرر دائماً أن هناك قنبلة رهيبة انفجرت”، والتي “وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، دفعت 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر”.

وتابع الكاردينال: “لأنه بعد 10 سنوات من الحرب، وكما يمكنكم التصور، هناك الدمار في ظل غياب إعادة الإعمار وإطلاق عجلة الاقتصاد”، وبينما “تبقى عملية السلام متوقفة للأسف، يتقدم الفقر بخطى حثيثة جداً”.

وأشار الدبلوماسي الفاتيكان إلى أنه، “على سبيل المثال، عندما أخرج في دمشق أصبحت أرى مشاهد لم تكن موجودة من قبل، صور تدعو للتأمل، كطوابير الناس أمام الأفران التي تبيع الخبر بأسعار تدعمها الدولة، لأن الناس الفقراء لم تعد تتوفر لديهم النقود، وينتظرون بصبر لشراء الخبر بهذه الأسعار”.

واسترسل، “كما أشاهد صفوفاً طويلة للسيارات أمام محطات التعبئة، للتزود بالوقود”، وهي “صور لم تُر حتى في أصعب لحظات الحرب”، لذلك “هناك في هذه اللحظة حرب اقتصادية تخنق الشعب”، مبيناً أنه “تضاف إلى ما سلف ذكره، العقوبات المفروضة على البلاد، والتي تعرقل كل شيء”، إلى جانب ذلك “هناك مشكلة الفساد المتنامي وسوء الحوكمة”.

وذكّر تزيناري بأن “هناك عامل آخر يؤثر سلباً على الأوضاع منذ حوالي سنتين”، ألا وهو “الأزمة اللبنانية على المستوى الاقتصادي بشكل خاص”، مما “يصيب المشاريع الإنسانية التي تحاول أبرشيات البلاد تنفيذها”، فضلا عن “عواقب جائحة وباء كوفيد 19 المنتشرة على نطاق عالمي”، والتي “دفعت إلى الظل، القضية السورية”، حيث “لم يعد أحد يتحدث عنها بعد 10 سنوات على اندلاعها”.